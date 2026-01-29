Três atletas suspensos por envolvimento em apostas desportivas

Os lançadores do disco alemães Henrik Janssen, de 27 anos, e Steven Richter, de 22, foram suspensos por três meses, enquanto a corredora de meio-fundo francesa Aurore Fleury, de 32, foi punida com seis, bem como lhe foi aplicada uma coima de 3.000 euros, que serão destinados à caridade.



A meio-fundista francesa foi a que recebeu a maior sanção devido ao alto valor da aposta efetuada. A atleta, dupla campeã gaulesa dos 1.500 metros ao ar livre e em pista curta, terá colocado uma aposta de 2.000 euros numa companheira de seleção nos Europeus Roma2024, tendo ganhado 5.000 euros.



Os casos de Janssen e Richter, que terão sido escutados a falar com pessoas conhecidas sobre apostas colocadas, referem-se, no primeiro, a três apostas num total de 100 euros e, no segundo, uma aposta de 40 euros, tendo as penas de três meses se devido ao facto de terem alegado desconhecer que não o podiam fazer, bem como pelo baixo valor das mesmas.



Os três atletas foram acusados de terem violado um artigo relativo à Manutenção da Integridade da Competição e, de acordo com a AIU, terão admitido as violações.



Ainda como parte das sanções, o trio ficou de completar um programa online do Comité Olímpico Internacional de prevenção e combate à manipulação desportiva, principalmente depois de todos terem admitido que não receberam qualquer formação relativa ao Código de Integridade.

