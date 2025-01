Três tenistas lusos eliminados no Oeiras Open 3

Numa jornada pouco feliz para as cores nacionais, o primeiro a ser afastado da segunda ronda do "challenger" português foi o jogador da Lourinhã,, após a derrota diante do ‘qualifier’ cazaque Beibit Zhukayev (244.º ATP), pelos parciais de 6-3 e 6-2.Já depois do número cinco nacional e 372 mundial foi a vez do jovem, vindo da segunda ronda do quadro principal do Open da Austrália, após a derrota frente ao sérvio Novak Djokovic, defraudar as expectativas do público, ao não conseguir evitar o triunfo do adversário suíço Marc-Andrea Huesler, por 6-3 e 6-2.Batalha mais renhida travou(174.º ATP), mas igualmente inglória, ao perder diante do "qualifier" Mark Lajal (235.º ATP), da Estónia, pelos parciais de 6-3, 6-2 e 7-5 (7-5), ao fim de duas horas e 32 minutos.Eliminados Gastão Elias, Jaime Faria e Henrique Rocha,, onde tem encontro marcado esta quinta-feira, não antes das 12:55 horas, com o "qualifier" canadiano Liam Draxl (208.º ATP), responsável pela eliminação do terceiro cabeça de série, o neerlandês Jesper de Jong.