Triatlo/Mundiais. Filipe Marques medalha de bronze na classe adaptada PTS5

O ponto alto dos Mundiais de triatlo acontecerá no domingo, nas Elites, quando o português Vasco Vilaça defender a liderança do ranking mundial, bastando-lhe ser quinto classificado se o campeão do mundo, o australiano Matthew Hauser, vencer. Já o também luso Ricardo Batista está em terceiro na hierarquia.





Filipe Marques quer pódio paralímpico em Los Angeles2028



O português Filipe Marques, que hoje conquistou a medalha de bronze na classe adaptada PTS5 dos Mundiais de triatlo, revelou-se determinado em conquistar o pódio em Los Angeles2028 e evitar a situação que viveu nos últimos Jogos Olímpicos.



“É um sonho. Quero viver em Los Angeles o que não pude viver em Paris2024”, desabafou à Lusa o português, que foi quarto na sua estreia paralímpica, em França, porém acabou por ser promovido já este ano a terceiro devido a um caso de doping do brasileiro Ronan Cordeiro, que havia sido prata e que foi desclassificado.



No paratriatlo, a categoria de PTS5 significa que os triatletas têm comprometimento de baixo grau em uma das pernas, de grau moderado em ambos os antebraços, de alto grau em um dos pés e tornozelo, ou ausência de membros.



No final da prova em Pontevedra, Filipe Marques chorou no chão e, minutos mais tarde, ainda não continha a emoção, apesar de esta época ter já vários pódios em Taças do Mundo, vencendo, inclusivamente, a de Alhandra.



“Foi a repetição do pódio de Paris2024, aquilo que eu não pude aproveitar e estou a fazê-lo este ano. Esta emoção é reflexo de muito trabalho. Acho que é a primeira vez que acabo uma prova assim. Diria que foi a mais especial. Claro que nos Jogos foi mais especial, mas eu não vivi isto no dia, vivi mais tarde”, lamentou, inclusivamente pelo facto de ainda não ter recebido a medalha.



Em Pontevedra, dominou a parte da natação e do ciclismo, mas perdeu duas posições na corrida, o segmento no qual está mais limitado.



“A época não começou com pódios, porém fui melhorando e sem dúvida que esta prova foi a melhor da temporada. Era a mais importante, foi a que eu preparei melhor”, assumiu.



Agora, Filipe Marques vai trabalhar com ainda maior afinco a próxima época, quando começará o apuramento para Los Angeles2028.



Filipe Marques cumpriu os 750 metros de natação, 20 quilómetros de ciclismo e cinco de corrida, em distância sprint, em 01:00.26 horas, a 20 segundos do norte-americano Chris Hammer e a quatro do alemão Martin Schulz, respetivamente campeão e vice-campeão paralímpicos.



Este foi o segundo pódio de Portugal em Pontevedra, depois da prata do júnior Dinis Ferreira, na quinta-feira.



Filipe Marques cumpriu os 750 metros de natação, 20 quilómetros de ciclismo e cinco de corrida, distância sprint, em 01:00.26 horas, a 20 segundos do norte-americano Chris Hammer e a quatro do alemão Martin Schulz, respetivamente campeão e vice-campeão paralímpicos em Paris2024, em que o português acabou em quarto, entretanto herdando o terceiro posto por desclassificação de rival por doping.Na quinta-feira, Dinis Ferreira tinha sido vice-campeão do mundo de juniores, pelo que Portugal tem agora uma prata e um bronze em Pontevedra.