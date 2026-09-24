Triatlo/Mundiais: Letícia Magalhães e Catarina Santos concluem prova de juniores em 29.º e 30.º

(Com Lusa)

Letícia Magalhães concluiu o seu desempenho em 01:03.20 horas, a 3.59 minutos da campeã, a húngara Fanni Szalai, enquanto Catarina Santos chegou a cinco segundos da compatriota.Nos Europeus de Elblag, na Polónia, no fim de julho, Letícia Magalhães tinha sido 42.ª e Catarina Santos 36.ª, pelo que não só evoluíram, como atingiram a meta de ficar nas 30 melhores.A prodígio magiar Fanni Szalai liderou desde as primeiras braçadas, fazendo a prova a solo nos 750 metros de natação, 20 quilómetros de ciclismo e cinco de corrida, impondo-se a duas suíças, Anouk Danna, que ficou a 37 segundos, e Kimey Casanova, a 1.18 minutos.Letícia Magalhães transitou da natação para o ciclismo em 45.º e em 30.º para o final segmento da corrida, enquanto Catarina Santos foi respetivamente 50.ª e 26.ª, acusando algum desgaste no início do exercício de atletismo que compensou na parte final.Ainda hoje, competem os juniores Dinis Ferreira e Ricardo Pissarra.O ponto alto dos Mundiais de triatlo é no domingo, nas Elites, quando o português Vasco Vilaça defender a liderança do ranking mundial, bastando-lhe ser quinto classificado se o campeão do mundo, o australiano Matthew Hauser, vencer. Já o também luso Ricardo Batista está em terceiro na hierarquia.