Trio português destaca-se na Taça do Mundo de ginástica acrobática da Maia

O trio, que em 2019 brilhou com três medalhas nos II Jogos Europeus (duas medalhas de prata e uma de bronze em Minsk), destaca-se no contingente luso. numa prova que vai contar com 85 equipas de 26 países, incluindo, segundo a organização, "muitos campeões da Europa e do mundo".



Esta é a única prova a receber o circuito das Taças do Mundo em nove edições consecutivas e vai decorrer em simultâneo com o XIV Maia Internacional Acro Cup, no Complexo Municipal de Ginástica da Maia e no Pavilhão Municipal da Maia.



"No seu conjunto, constituem o maior torneio gímnico jamais realizado em Portugal e a maior prova de ginástica acrobática alguma vez realizada a nível mundial", refere a organização.



O Acro Clube da Maia, a autarquia maiata, a Federação de Ginástica de Portugal e a Federação Internacional de Ginástica são os organizadores do evento.