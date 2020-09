Triplo de Anthony Davis sob a buzina amplia vantagem dos Lakers na final do oeste

Davis terminou o encontro com 31 pontos, incluindo os 10 últimos dos Lakers de um total de 22 marcados na segunda parte, contribuindo para o segundo triunfo na final da segunda equipa mais titulada da competição, que regressa a esta fase 10 anos depois, enquanto LeBron James assinou 26 pontos e 11 ressaltos.



O triplo final de Davis respondeu ao lançamento que colocou o marcador em 103-102, a 20 segundos do fim, também numa sequência de 11 pontos de Nikola Jokic (30 pontos e nove assistências), o melhor marcador da formação do Colorado, à frente de Jamal Murray (25).



Depois, Alex Caruso falhou um triplo e Jamal Murray fez um desarme para fora a Danny Green. Com a bola na lateral, Rajon Rondo ‘descobriu’ Davis, que colocou os Lakers a meio caminho de vencerem a conferência.



O terceiro jogo da final está marcado para terça-feira à noite (madrugada de quarta em Portugal), em Orlando, na Florida, na ‘bolha’ criada na Disney World para a disputa da edição de 2020 da NBA, devido à pandemia de covid-19.



Os Denver Nuggets estão a disputar pela primeira vez as finais da conferência desde que perderam, precisamente com os Lakers, em 2009, depois de, na terça-feira, se terem tornado na primeira equipa a recuperar duas vezes de uma desvantagem de 3-1 na mesma edição dos 'play-offs' da NBA.



Depois de eliminarem na primeira ronda os Utah Jazz após estarem a perder por 3-1, os Nuggets repetiram o feito e afastaram os Los Angeles Clippers, apurando-se para a final da conferência Oeste.