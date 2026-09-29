Turismo de Portugal exige explicações sobre afastamento do Mundial de Ralis





As mesmas explicações foram exigidas pelo Turismo Porto e Norte de Portugal (TPNP).



“A exclusão do Rali de Portugal do Mundial de 2027 é um desastre. Para as regiões do Norte e do Centro, berço histórico da prova e onde o Rali consolidou a sua identidade, esta decisão é um golpe direto na economia”, pode ler-se no comunicado do TPNP.



“Perder o Rali é perder território, economia, emprego e prestígio. Exigimos saber do ACP o que falhou. O Norte não se conforma”, acrescentou Luís Pedro Martins.



O responsável sustentou que a possibilidade de regresso em 2028 não tranquiliza as entidades que têm investido na realização da prova.



Os dirigentes concordam que este é o momento adequado para esclarecimentos e para preparar, desde já, o futuro da prova no calendário mundial.



Os calendários serão votados na próxima semana, em reunião do Conselho Mundial da Federação Internacional do Automóvel (FIA) e esta terça-feira seria o último dia para fechar o processo antes da votação. O WRC Promoter GmbH, empresa promotora do campeonato, tem novos proprietários desde. Trata-se do consórcio formado pela empresa francesa de tecnologia automóvel Cosmobilis Group e pelo grupo de investimento Park Square Capital, que assumiram os direitos comerciais do WRC e do Campeonato da Europa de Ralis (ERC).





(Com Lusa)

, considerou o presidente do TCP, Rui Ventura, salientando que a prova "é uma das grandes marcas internacionais do país, construída ao longo de décadas e reconhecida em todo o mundo”.O presidente do TCP sublinhou o impacto económico e turístico associado à realização da prova na região Centro, sobretudo na "promoção externa de Portugal, na economia dos territórios, na hotelaria, na restauração, no comércio e no emprego"."Esta notícia é particularmente difícil de aceitar, já que existia um trabalho em curso para reforçar a presença do rali no nosso território, com Viseu a assumir um papel relevante. É necessário perceber exatamente o que aconteceu. Que negociações foram realizadas?".