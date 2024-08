US Open. Favoritos ganham na despedida de Thiem

A jogar a última temporada como jogador profissional, Thiem regressou a Flushing Meadows, onde conquistou o troféu do último "major" da época em 2020, com um "wild card" para o quadro principal, mas não resistiu ao norte-americano Ben Shelton, que levou a melhor no Arthur Ashe Stadium em três "sets", por 6-4, 6-2 e 6-2.”, confessou o tenista, de 30 anos.Enquanto Thiem, antigo número três do ranking ATP foi eliminado pelo 13.º colocado, de 21 anos, o alemão, vice-campeão da edição de 2020 do torneio norte-americano, superou o compatriota Maximilian Marterer (100.º ATP) em quatro partidas, com os parciais de 6-2, 6-7 (5-7), 6-3 e 6-2, ao fim de duas horas e 53 minutos.O russo, por sua vez, que figura no sexto lugar na hierarquia ATP, também assegurou um triunfo na primeira ronda do Open dos Estados Unidos frente ao brasileiro Thiago Seyboth Wild, por 6-3, 7-6 (7-3) e 7-5, naquela que é sua 28.ª tentativa de dobrar pela primeira vez os quartos de final de um torneio do Grand Slam.Assim como o moscovita, de 27 anos, o norueguês(8.º ATP), campeão do Estoril Open, assegurou igualmente um triunfo na abertura do torneio nova-iorquino em sucessivos sets, pelos parciais de 7-6 (7-2), 6-2 e 6-2, diante do "qualifier" chinês Bu Yunchaokete,, enquanto o anfitrião Taylor Fritz (12.º ATP) eliminou o argentino Camilo Ugo Carabelli, pelos parciais de 7-5, 6-1 e 6-2.