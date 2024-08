O italiano Jannik Sinner, líder do ranking mundial de ténis, apurou-se hoje para a segunda ronda do US Open, último Grand Slam da temporada, ao derrotar o norte-americano Mackenzie McDonald em quatro sets.

Sinner, que iniciou esta sua participação no open norte-americano ainda com a polémica em redor do seu caso de doping positivo, mas sem sanção, levou ainda um susto, ao perder o primeiro parcial, mas depois deu a volta e saiu vencedor por 2-6, 6-2, 6-1 e 6-2, em duas horas e 24 minutos.



Na próxima ronda, o jogador transalpino vai medir forças com outro tenista norte-americano, Alex Michelsen, 49.º da hierarqiua mundial.