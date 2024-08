O italiano Jannik Sinner, líder do ranking mundial de ténis, apurou-se hoje para a terceira ronda do US Open, último Grand Slam da temporada, ao derrotar com facilidade o norte-americano Alex Michelsen em três sets.

Sinner, que na primeira ronda ainda cedeu um set a outro norte-americano, McKenzie McDonald, vencendo por 3-1, não deu hoje grandes hipoteses a Michelsen, que apenas deu alguma luta no primeiro parcial, vencendo o encontro em 6-4, 6-0 e 6-2, em uma hora e 41 minutos.



Na próxima ronda, o jogador transalpino vai defrontar o vencedor do encontro entre o italiano Mattia Bellucci, 101.º do mundo, e o australiano Christopher O'Connell, 87.º da hierarquia.