Vanina Guerillot é 41.ª no slalom gigante e melhora desempenho de 2022
A esquiadora portuguesa Vanina Guerillot foi hoje 41.ª classificada no slalom gigante, na sua estreia nos Jogos Olímpicos de inverno Milão-Cortina2026.
Guerillot, de 23 anos, participava com as cores de Portugal pela segunda vez nuns Jogos Olímpicos e melhorou em duas posições o resultado que tinha obtido na disciplina de slalom gigante nos Jogos disputados em 2022 (43.º), em Pequim, que já era então o melhor resultado no slalom gigante feminino de uma esquiadora lusa.
Hoje, na pista Olympia dele Tofane, na região de Cortina d’Ampezzo, a esquiadora cumpriu o total das duas mangas em 2.25,56 minutos, a 12,06 segundos da campeã olímpica, a italiana Federica Brignone (2.13,50), que conseguiu o segundo ouro, depois do triunfo no Super G, sendo a mais velha campeã no esqui alpino.
Vanina Guerillot, a primeira esquiadora portuguesa a participar em mais do que uma edição dos Jogos Olímpicos de inverno, tinha obtido 1.10,07 minutos na primeira passagem, que lhe deu então o 48.º lugar, mas conseguiu subir posições na segunda manga.
Com um tempo de 01.15,49, numa pista mais desgastada e com imperfeições, Vanina conseguiu o suficiente para progredir sete posições na classificação geral.
“Estou mesmo muito contente com o meu resultado. Tive uma sensação excelente, sobretudo na segunda manga, que se adequava muito mais a mim. Por isso, estou muito feliz com o meu resultado e estou ansiosa por fazer o slalom", disse a esquiadora no final.
A atleta luso-francesa, com raízes maternas em Atães, perto de Guimarães, e estudante de desporto na universidade de Grenoble, em França, ainda irá competir em Milão-Cortina na prova de slalom, na terça-feira.
Nestes jogos olímpicos ainda em prova está também o seu irmão, Emeric Guerillot, de 18 anos, que foi 38.º no slalom gigante e 32.º no Super G, e que na segunda-feira compete igualmente no slalom masculino.
Na sexta-feira, o também esquiador luso José Cabeça tinha sido 99.º classificado na prova de 10 km estilo livre de esqui de fundo, depois do 91.º no sprint clássico.
