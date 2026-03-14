Velejadores Beatriz Gago e Rodolfo Pires quartos no Europeu de 470

Nas duas regatas das ‘medal series’, Beatriz Gago e Rodolfo Pires foram terceiros e quintos e conseguiram subir um lugar na classificação geral, terminando com 44 pontos, a oito do pódio.



Diogo Costa e Carolina João foram hoje décimos e últimos nas duas regatas decisivas, caindo para o mesmo lugar da geral, último dos que se apuraram para as ‘medal series’, com 70 pontos.



Os britânicos Martin Wrigley e Bettine Harris seguraram a liderança e sagraram-se campeões, com 24 pontos, menos 11 do que os italianos Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini, com os espanhóis Jordi Xammar e Marta Cardona a fecharem o pódio, com 36.