Volta ao Algarve. Laurens de Plus `separa` os homens da UAE Emirates no `crono` final

O camisola amarela iniciará o ‘crono’ às 16:20, dois minutos depois do terceiro classificado, o belga Laurens de Plus (INEOS), com o português João Almeida, que é segundo, a sair para a estrada quatro minutos antes do seu jovem companheiro suíço.



Christen tem quatro segundos de vantagem sobre o ciclista da A-dos-Francos, tendencialmente mais favorito para o inédito exercício individual que leva os ciclistas a escalarem, a solo e em luta contra o cronómetro, os 2,6 quilómetros até ao ponto mais alto de Loulé, onde a meta coincide com uma contagem de montanha de segunda categoria.



Já De Plus está a sete segundos do camisola amarela, tendo atrás de si na geral outro português da UAE Emirates, no caso António Morgado, que inicia o seu ‘crono’ às 16:12, imediatamente depois de Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), que é antecedido na estrada por Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe).



O primeiro dos 160 ciclistas em prova a iniciar o contrarrelógio será o português Pedro Andrade (Feirense- Beeceler), com o último da geral individual a dar as primeiras pedaladas às 13:31.