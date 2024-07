Volta: Tiago Leal primeiro a partir para o prólogo, Alexander Konychev último

Nunes será o primeiro a partir para a estrada, com a Rádio Popular-Paredes-Boavista a dar início a um exercício, naquela cidade do distrito de Aveiro, que só terminará cerca de duas horas depois, com Konychev, da equipa do vencedor de 2023, o suíço Colin Stüssi, a partir em último.



O vencedor da classificação dos pontos da edição transata, o checo Daniel Babor (Caja Rural-Seguros RGA), será o penúltimo, com os 119 ciclistas inscritos a partirem com um minuto de diferença entre si.



Vencedor do prólogo em 2021, 2022 e 2023, e por isso primeiro camisola amarela de três edições seguidas, Rafael Reis (Sabgal-Anicolor) sairá para a estrada pelas 17:19, e será o último português a fazê-lo, três minutos depois de António Carvalho (ABTF-Feirense), terceiro em 2022 e 2023.



Às 17:02 será dada ordem de partida ao uruguaio Mauricio Moreira (Sabgal-Anicolor), vencedor em 2022 e 'vice' em 2021, enquanto o campeão de 2023, Colin Stüssi, sai às 16:34 da Avenida 25 de Abril, em que também termina o exercício.



Frederico Figueiredo (Sabgal-Anicolor) sairá pelas 16:11, com Luis Ángel Maté (Euskaltel-Euskadi), quinto em 2023, a fazer-se à estrada dois minutos depois. Artem Nych (Sabgal-Anicolor) vai para a estrada às 16:45, Delio Fernández (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense) às 16:55.



A 85.ª Volta a Portugal arranca na quarta-feira, com o prólogo, em Águeda, terminando, mais 1.539,5 quilómetros depois, em Viseu, em 04 de agosto.



Ordem de partida:15:27 - Tiago Leal, Por (Rádio Popular-Paredes-Boavista)(...)15:40 -- Ander Okamika, Esp (Burgos-BH)(...)16:11 - Frederico Figueiredo, Por (Sabgal-Anicolor)16:13 - Luis Ángel Maté, Esp (Euskaltel-Euskadi)(...)16:34 - Colin Stüssi, Aut (Vorarlberg)16:45 - Artem Nych, Rus (Sabgal-Anicolor)(...)16:55 - Delio Fernández, Esp (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense)(...)17:00 - Abner González, Pue (Efapel)17:01 - Zach Gregg, EUA (Echelon Racing)17:02 - Mauricio Moreira, Uru (Sabgal-Anicolor)17:10 - Jonathan Caicedo, Ecu (Petrolike)17:11 - Jesus del Pino, Esp (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho)17:12 - Miguel Salgueiro, Por (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense)17:13 - Luís Fernandes, Por (Credibom-LA Alumínios-MarcosCar)17:14 - Rui Carvalho, Por (Gi Group Holding-Simoldes-UDO)17:15 - Leangel Linarez, Ven (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua)17:16 - António Carvalho, Por (ABTF-Feirense)17:17 - Henrique Casimiro, Por (Efapel)17:18 - Tyler Stites, EUA (Echelon Racing)17:19 - Rafael Reis, Por (Sabgal-Anicolor)17:20 - Alex Molenaar, Hol (Illes Balears Arabay)17:21 - James Fouché, Nze (Euskaltel-Euskadi)17:22 - David Delgado, Esp (Burgos-BH)17:23 - José Félix Parra, Esp (Kern Pharma)17:24 - Daniel Babor, Cze (Caja Rural-Seguros RGA)17:25 - Alexander Konychev, Ita (Vorarlberg)