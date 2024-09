Vuelta: Eddie Dunbar volta a vencer etapa, Roglic continua a liderar geral

Dunbar, que já tinha vencido a 11.ª etapa, voltou hoje a triunfar na Vuelta, ao cumprir os 172 quilómetros entre Villarcayo e Picón Blanco em 04.38,37 horas, com o espanhol Enric Mas (Movistar) em segundo, a sete segundos, e Roglic em terceiro, a 10 segundos.



Na classificação geral, Roglic, vencedor da Vuelta em 2019, 2020 e 2021, lidera com 2,02 minutos de vantagem em relação ao australiano Ben O'Connor (Decathlon AG2R) e 2,11 sobre Enric Mas, estando muito perto de assegurar o triunfo final.



A 79.ª edição da Vuelta, que arrancou de Lisboa para três etapas em solo português, termina no domingo, com o contrarrelógio individual em Madrid, de 24,6 quilómetros.