Warren comanda na Aroeira, portugueses lutam pela subida

Marc Warren, de 45 anos, dono de quatro títulos do DP World Tour, lidera a prova com 128 pancadas, 14 abaixo do par 71 do PGA Aroeira 1, e a vantagem mínima sobre o duo de segundos classificados, o alemão Jannik de Bruyn e o japonês Tatsunori Shogenji.

Entre os 10 portugueses que começaram o torneio pontuável para o circuito secundário do golfe europeu, apenas Tomás Bessa e Tomás Melo Gouveia passaram o cut e hoje voltam à Aroeira para tentar trepar no `leaderboard`.

Enquanto o profissional de Paredes figura no 24.º lugar, com um total de 134 pancadas, oito abaixo do par, Melo Gouveia, membro efetivo do Challenge Tour, ocupa a 39.ª posição entre os 66 jogadores apurados para as últimas duas voltas.

Nascido em 1953, o Open de Portugal é um dos torneios mais antigos do golfe europeu e integrou o calendário inaugural do European Tour em 1972. Atualmente faz parte da segunda divisão europeia e no domingo vai distribuir 300 mil euros em prémios monetários e coroar o sucessor do sul-africano JC Ritchie, vencedor há um ano.