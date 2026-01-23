Welsford vence terceira etapa, Vine mantém liderança do Tour Down Under

No final dos 140,8 quilómetros entre Henley Beach e Nairne, na Austrália, foram os homens mais rápidos do pelotão a discutir o triunfo, com Welsford a impor-se em 3:26.43 horas, o mesmo tempo do dinamarquês Tobias Lund Andresen (Decathlon) e do australiano Lewis Bower (Groupama-FDJ), segundo e terceiro, respetivamente.



O Tour Down Under continua a ser a prova de eleição de Sam Welsford, que conquistou sete dos seus 13 triunfos como profissional na corrida australiana, estreando-se a vencer pela INEOS, para a qual se mudou este ano.



O líder Jay Vine foi afetado por uma queda, mas beneficiou por estar dentro dos três quilómetros finais, sendo-lhe contabilizado o mesmo tempo do restante pelotão, o que lhe possibilitou manter os seis segundos de avanço sobre o equatoriano Jhonatan Narváez, seu companheiro de equipa na UAE Emirates, e 1.05 minutos sobre o suíço Mauro Schmid (Jayco AlUla).



Também afetado pela queda, o português Ivo Oliveira (UAE Emirates) terminou a tirada na 96.ª posição, sendo-lhe atribuído o mesmo tempo do vencedor, e ocupa agora o 84.º posto da geral, a 11.41 minutos do líder.



O elevado risco de incêndio e as altas temperaturas obrigaram a organização a alterar a quarta etapa, que seria a mais dura da edição 2026, com a retirada das três subidas a Willunga Hill (primeira categoria), uma das quais coincidente com a meta.



A penúltima etapa, que deveria ter 176 quilómetros, vai ter apenas 131, com a partida a manter-se em Brighton, mas com a meta a ser colocada agora na cidade de Willunga, com a última oportunidade de poderem ser feitas grandes alterações na classificação a tornar-se numa etapa propícia a um sprint.

