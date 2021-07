Wimbledon. Federer, Medvedev e Barty rumo à terceira ronda

Entre os principais candidatos, após alguns percalços na estreia, foi uma segunda ronda tranquila no terceiro torneio do Grand Slam da temporada, com o número dois mundial, Daniil Medvedev, a eliminar o jovem Carlos Alcaraz, de 18 anos, em três sucessivos "sets", com os parciais de 6-4, 6-1 e 6-2.Já o suíço Roger Federer, oito vezes campeão na relva londrina, tornou-se no tenista mais velho dos últimos 46 anos a aceder à terceira ronda de Wimbledon. Em vésperas de cumprir o 40.º aniversário em 8 de agosto, o sexto cabeça de série somou a sua 19.ª vitória em 21 encontros com o francês Richard Gasquet, com os parciais de 7-6 (7-1), 6-1 e 6-4, em uma hora e 51 minutos.Tal como Daniil Medvedev e Roger Federer, o alemão Alexander Zverev, sexto colocado no "ranking" ATP, confirmou o seu favoritismo diante o norte-americano Tennys Sandgren e, por 7-5, 6-2 e 6-3, assegurou a passagem à fase seguinte, pela quarta vez na carreira.O italiano Matteo Berrettini (9.º ATP) e o australiano Nick Kyrgios, que sobreviveu na estreia a um longo duelo em cinco partidas, também estão apurados para a próxima ronda, com triunfos ante o holandês Botic Van De Zandschulp e o italiano Gianluca Mager, respetivamente.





Svitolina eliminada







Na prova feminina, a australiana Ashleigh Barty, líder da hierarquia mundial, impôs-se à russa Anna Blinkova em dois "sets", por 6-4 e 6-3, para marcar encontro com a chega Katerina Siniakova (64.ª WTA).Enquanto a principal favorita ao título prossegue a sua caminhada em Londres, a ucraniana Elina Svitolina, número cinco do mundo e terceira cabeça de série, foi afastada pela polaca Magda Linette, por 6-3 e 6-4, e deixa assim o quadro principal com apenas três jogadoras do "top 10", Barty, Aryna Sabalenka e Iga Swiatek.