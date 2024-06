Wimbledon. Henrique Rocha eliminado no "qualifying"

Rocha, 177.º do ranking mundial, foi afastado por Lajal, 262.º, por 7-6 (7-3) e 6-3, em uma hora e 30 minutos, falhando o acesso à derradeira ronda do "qualifying", algo que o estónio conseguiu pela primeira vez na carreira.Esta foi a segunda participação de Rocha, de 20 anos, em torneios do Grand Slam, depois de ter perdido na primeira ronda da qualificação em Roland Garros, prestação que melhorou agora, após ter eliminado o compatriota Jaime Faria na primeira eliminatória.Com a eliminação de Rocha, depois de Faria e Francisca Jorge também já terem caído, a participação portuguesa nos singulares vai ficar a cargo de Nuno Borges, que teve entrada direta no quadro principal.Borges vai ainda jogar pares, com o francês Arthur Rinderknech, numa variante em que Francisco Cabral vai formar dupla com o colombiano Nicolás Barrientos.