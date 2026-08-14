Yolanda Hopkins eliminada da etapa no Taiti





(Com Lusa)

Em Teahupoʻo, Hopkins, que subiu ao 17.º lugar do ranking, contabilizou 3,43 pontos nas duas melhores ondas (1,50 e 1,93), muito atrás de Lelior (atual 13.ª), com 12,50 pontos (4,67 e 7,83) que assim se qualificou para a final da competição.Yolanda Hopkins, de 28 anos, tinha afastado na primeira ronda a australiana Stephanie Gilmore, recordista de títulos mundiais (oito), seguindo-se a brasileira Luana Silva e a norte-americana Caitlin Simmers, campeã mundial em 2024.A algarvia nunca tinha chegado tão longe numa etapa em época de estreia no circuito principal e garantiu o terceiro lugar na Polinésia Francesa, onde a competição prossegue até 18 de agosto.De fora ficou a portuguesa Francisca Veselko, 23.ª do ranking, ao ser eliminada na ronda inaugural pela espanhola Nadia Erostarbe, nona, terminando no grupo das 17.ªs pela quinta etapa consecutiva.7