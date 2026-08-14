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Yolanda Hopkins eliminada da etapa no Taiti
A surfista olímpica portuguesa Yolanda Hopkins falhou o acesso à final da sétima etapa da Liga Mundial de surf, no Taiti, ao perder com a israelita Anat Lelior.
Em Teahupoʻo, Hopkins, que subiu ao 17.º lugar do ranking, contabilizou 3,43 pontos nas duas melhores ondas (1,50 e 1,93), muito atrás de Lelior (atual 13.ª), com 12,50 pontos (4,67 e 7,83) que assim se qualificou para a final da competição.
Yolanda Hopkins, de 28 anos, tinha afastado na primeira ronda a australiana Stephanie Gilmore, recordista de títulos mundiais (oito), seguindo-se a brasileira Luana Silva e a norte-americana Caitlin Simmers, campeã mundial em 2024.
A algarvia nunca tinha chegado tão longe numa etapa em época de estreia no circuito principal e garantiu o terceiro lugar na Polinésia Francesa, onde a competição prossegue até 18 de agosto.
De fora ficou a portuguesa Francisca Veselko, 23.ª do ranking, ao ser eliminada na ronda inaugural pela espanhola Nadia Erostarbe, nona, terminando no grupo das 17.ªs pela quinta etapa consecutiva.7
Yolanda Hopkins, de 28 anos, tinha afastado na primeira ronda a australiana Stephanie Gilmore, recordista de títulos mundiais (oito), seguindo-se a brasileira Luana Silva e a norte-americana Caitlin Simmers, campeã mundial em 2024.
A algarvia nunca tinha chegado tão longe numa etapa em época de estreia no circuito principal e garantiu o terceiro lugar na Polinésia Francesa, onde a competição prossegue até 18 de agosto.
De fora ficou a portuguesa Francisca Veselko, 23.ª do ranking, ao ser eliminada na ronda inaugural pela espanhola Nadia Erostarbe, nona, terminando no grupo das 17.ªs pela quinta etapa consecutiva.7
(Com Lusa)