Zheng Qinwen conquista torneio de Tóquio

Sétima jogadora mundial e primeira cabeça de série do torneio japonês de piso rápido, Qinwen confirmou o seu favoritismo, impondo-se à vencedora do Open da Austrália de 2020 e atual 155.ª classificada do ranking WTA, com os parciais de 7-6 (7-5) e 6-3, em uma hora e 52 minutos.



Finalista do Open da Austrália no início do ano, a chinesa de 22 anos somou assim o terceiro título da temporada, no WTA da capital japonesa, depois de ter conquistado o ouro em singulares nos Jogos Olímpicos Paris2024 e ter triunfado no torneio de Palermo.



Este é a quinta vez na carreia que Qinwen sai vencedora: em 2023, ergueu o troféu em Palermo e Zhengzhou.



Já Kenin, antiga número quatro mundial e convidada da organização em Tóquio, não ganha qualquer título há quatro anos.