Zverev passa aos oitavos de final do Open da Austrália
O tenista alemão Alexander Zverev, finalista vencido em 2025, qualificou-se para os oitavos de final do Open da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada, depois de vencer o britânico Cameron Norrie.
Tal como nas duas rondas anteriores, Zverev, número três mundial, perdeu um set, mas acabou por vencer, afastando Norrie (27.º), por 7-5, 4-6, 6-3 e 6-1, ao fim de duas horas e 46 minutos.
Na próxima eliminatória, o alemão vai encontrar o argentino Francisco Cerundolo, 21.º do mundo, que eliminou o russo Andrei Rublev, 15.º e ‘carrasco’ do português Jaime Faria na segunda ronda.
