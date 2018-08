09h45 - Número de feridos subiu para 36



O número de feridos no incêndio de Monchique subiu para 36, o número foi avançado por Patrícia Gaspar, 2ª comandante operacional da Proteção Civil, que considera que “a noite correu dentro da normalidade”.







09h15 - Sete incêndios ativos



Segundo a página da



Dos sete fogos, um está em curso, um em resolução e cinco em fase de conclusão.



O incêndio que lavra há sete dias em Monchique continua a ser o que mais preocupa as autoridades. No local estão 1450 operacionais, apoiados por 470 meios terrestres e quatro aéreos.

09h00 - Câmara de Portimão aciona linha telefónica para gerir donativos







A Câmara de Portimão está a utilizar o número municipal de Proteção Civil para a gestão de donativos, que desde o início do incêndio em Monchique chegam de forma massiva aos bombeiros e locais onde pernoitam as pessoas afetadas.



A Linha “Proteção 24”, disponível através do número 808 282 112, concentra toda a informação sobre voluntariado e donativos, funcionando como o canal que cidadãos e empresas deverão contactar para poderem prestar o seu contributo de forma útil e direcionado às reais necessidades de bens.







O Centro Municipal de Proteção Civil de Portimão, instalado no quartel dos Bombeiros de Portimão, foi também ativado como ponto de receção, recolha e distribuição dos futuros donativos.







08h45 - 15 concelhos em risco máximo e vento forte no litoral oeste e terras altas





Quinze concelhos dos distritos de Castelo Branco, Guarda, Portalegre e Faro estão em risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que prevê para hoje vento forte no litoral oeste e nas terras altas.



Além destes concelhos em risco máximo, mais de 50 outros municípios estão em risco muito elevado, sobretudo nos distritos de Bragança, Vila Real, Braga, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Lisboa, Portalegre, Beja e Faro.



De acordo com o IPMA, em risco elevado estão mais de uma centena de municípios dos distritos de Bragança, Vila Real, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Viseu, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Leiria, Lisboa, Setúbal, Évora, Beja e Faro.



Em risco elevado estão cerca de uma centena de outros concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Vila Real, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Santarém, Portalegre, Setúbal, Évora, Beja e Faro.



O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o "reduzido" e o "máximo".





08h30 - Ponto da Situação







As chamas avançam em duas frentes, uma no concelho de Monchique e a outra no concelho de Silves. Centenas de pessoas foram obrigadas a sair de casa. Várias habitações foram destruídas. O vento forte e os difíceis acessos estão a dificultar o trabalho dos bombeiros. No terreno estão mais de 1400 operacionais apoiados por 460 viaturas.







Mais de 100 pessoas foram retiradas durante a noite de quarta-feira de mais de uma dezena de localidades e pernoitaram num pavilhão da escola EB 2,3 João de Deus, em Silves.



A progressão das chamas terá sido superior a dois quilómetros por hora.

As chamas estão a obrigar ao corte de várias estradas nacionais e municipais.











As estradas cortadas são: EN266 (entre Monchique e Porto de Lagos + entre Monchique e Nave Redonda); EN267 (entre Monchique e São Marcos da Serra + entre Nave e Casais); EN502 (entre São Marcos da Serra e Silves); EN266-3 (entre Monchique e Fóia); EN124 (entre Sines e São Bartolomeu de Messines).





O presidente da câmara de Monchique, Rui André, conta que os bombeiros conseguiram acalmar as zonas mais críticas.



O autarca observou que apesar das condições muito adversas no terreno, por causa do vento forte, o empenho e dedicação dos bombeiros foram fundamentais. O autarca observou que apesar das condições muito adversas no terreno, por causa do vento forte, o empenho e dedicação dos bombeiros foram fundamentais.





Ontem ao final do dia as chamas ameaçaram o perímetro da cidade de Silves, sobretudo na zona do bairro do Enxerim, uma situação que levou à retirada de dezenas de pessoas, que entretanto já regressaram às sua casas.



Com o cair da noite a situação ficou mais tranquila mas a presidente da câmara de Silves, Rosa da Palma disse, na Antena 1, que por causa do vento, há localidades que ainda correm risco. Com o cair da noite a situação ficou mais tranquila mas a presidente da câmara de Silves, Rosa da Palma disse, na Antena 1, que por causa do vento, há localidades que ainda correm risco.







O incêndio que começou em Perna da Negra, Monchique, já alastrou para os concelhos de Silves e Portimão e não tem dado descanso aos operacionais e civis.

O incêndio que começou em Perna da Negra, Monchique, já alastrou para os concelhos de Silves e Portimão e não tem dado descanso aos operacionais e civis.

Autoridade Nacional de Proteção Civil remete para as 9h00 de quinta-feira "o ponto de situação operacional sobre o incêndio que lavra no barlavento algarvio".A Proteção Civil apela à população que está nas zonas entre Silves e São Bartolomeu de Messines e a sul de São Marcos da Serra para acatar de imediato as eventuais ordens de evacuação dadas pela GNR.A Direção-Geral de Saúde alertou a população para os perigos da inalação de fumo que pode provocar danos nas vias respiratórias.