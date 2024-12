Agendamento aberto para vacinas covid e gripe para pessoas a partir dos 50 anos

A Direcção Geral da Saúde decidiu alargar a esta faixa etária, a vacinação gratuita, que também abrange os maiores de 60 anos, e também os chamados grupos de risco.O agendamento pode ser feito numa unidade do SNS, ou através da rede de farmácias envolvidas nesta campanha de vacinação, que arrancou, no passado dia 20 de Setembro.O subdiretor-geral da saúde, André Peralta Santos, adianta à Antena 1 que, no total, até ao momento, já foram vacinados mais de dois milhões de utentes.

André Peralta Santos diz que as pessoas ainda vão a tempo.







O subdiretor-geral da Saúde diz que as pessoas devem vacinar-se o quanto antes sobretudo antes do Natal e do Ano Novo, um período tradicionalmente difícil com mais convívios e uma maior exposição.