Aguiar Branco espera que novo PGR vá com naturalidade ao parlamento

"No sábado tomará posse o senhor PGR, o que saúdo. Espero que possa, como sempre tenho defendido, disponibilizar-se para ir com naturalidade ao parlamento durante o seu mandato. Será certamente bem-vindo à casa da democracia", afirmou José Pedro Aguiar Branco.

O responsável discursava durante a sessão de abertura do Encontro Anual do Conselho Superior da Magistratura (CSM), que decorre hoje e sexta-feira em Vila Real.

À saída, já em declarações aos jornalistas, Aguiar Banco disse que, numa sociedade muito mediatizada e que vive também da comunicação, "um senhor Procurador ou uma senhora Procuradora deve ter essa competência porque é um cargo de grande relevo na perceção que os cidadãos têm quanto à qualidade e ao funcionamento da justiça".

"E quanto melhor se souber comunicar, sem violação daquilo que é o segredo de justiça ou em relação a situações de casos concretos, é um bom instrumento para poder dar maior confiabilidade à justiça", afirmou Aguiar Branco, já em declarações aos jornalistas.

E continuou: "Do que eu conheço da sua atividade e do seu longo historial enquanto procurador (...) creio que temos boas e fundadas razões para que essa realidade esteja presente no senhor PGR e que se veja com naturalidade a interação entre os diversos poderes e também a prestação de contas na Assembleia da República".

Aguiar Branco salientou que a Assembleia da República "é a casa da democracia, é a representação de todos os portugueses e é natural que lá se trate e se fale de tudo aquilo que importa aos cidadãos".

Questionado sobre a ainda PGR, Lucília Gago, considerou que "não vale a pena voltar ao passado".

"Eu já na altura referi o que me parecia que teria sido útil para que até se dissipassem algumas suspeitas infundadas que havia", referiu, salientando que "foi bom" a PGR ter ido ao parlamento, em setembro.

"Agora o que importa é o futuro e o futuro começa já no próximo sábado com o novo senhor Procurador e temos sinais esperançosos que essa realidade irá acontecer o que será melhor para a justiça, para todos nós, para a democracia", sublinhou.

A nomeação de Amadeu Guerra, antigo diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal e ex-procurador regional de Lisboa, para a sucessão a Lucília Gago à frente da Procuradoria-Geral da República foi anunciada em 27 de setembro. Aos 69 anos, Amadeu Guerra está a cerca de três meses de atingir os 70 anos, que completa no dia 09 de janeiro de 2025.

A tomada de posse de Amadeu Guerra como novo PGR está marcada para sábado.