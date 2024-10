AIMA. Realidades muito diferentes entre grandes cidades e interior

Em Cabeceiras de Bastos, abriu há pouco mais de um mês e está a funcionar no edifício da Câmara de Cabeceiras de Basto.. A marcação é feita pela Agência para a Integração,Migrações e Asilo.

Já no Porto, há filas de espera e processos de legalização pendentes há dois ou mais anos. Os imigrantes deixam críticas à falta de celeridade dos processos, à pouca eficácia do atendimento telefónico e do registo online.







A jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues falou com algumas pessoas que têm os contratos de trabalho em risco e dificuldades de acesso ao Serviço Nacional de Saúde.