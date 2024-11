Alojamento a preços acessíveis representa desafio para jovens em todo país

No arranque deste ano letivo, o Politécnico de Santarém abriu a primeira residência universitária da instituição, na Escola Superior de Desporto de Rio Maior.Ainda com cheiro a novo, a repórter Inês Martins visitou as novas instalações, que permitem alojar mais de 100 alunos bolseiros que, sem a residência, teriam de procurar quarto no centro da cidade e pagar preços mais elevados, como foi acontecendo até agora.

Em breve, abre uma nova residência para alojar alunos da Escola Superior de Desporto de Rio Maior.





No centro da cidade e com mais de 60 camas, o projeto foi financiado com fundos do Plano de Recuperação e Resiliência.





O objetivo, explica o Presidente do Politécnico de Santarém, João Moutão, é dar resposta à lista de espera de jovens que não conseguiram cama na outra residência que abriu no arranque deste ano letivo.Em declarações à Antena 1, o presidente do Politécnico de Santarém considera que a pouca oferta de transportes públicos no distrito é um dos fatores que obriga à construção de residências.