Metade dos estudantes em Lisboa e Porto admite não ter contrato de arrendamento

Sem recibo, ficam também excluídos de apoios sociais à habitação. A falta de um contrato é reveladora das dificuldades de acesso dos jovens a alojamento nas grandes cidades.

Este estudo também analisa a relação dos estudantes universitários com os transportes públicos.





Na Grande Lisboa, os jovens mostram-se muito insatisfeitos com a cobertura e a qualidade da rede de transportes, enquanto que no Grande Porto é maior a satisfação com os serviços prestados, nomeadamente com o metro e os autocarros urbanos.





Fora das grandes cidades, o acesso a alojamento a preços acessíveis também representa um desafio para os jovens.







