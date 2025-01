Álvaro Santos Almeida é o novo diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde

(em atualização)

Álvaro Fernando Santos Almeida nasceu a 17 de novembro de 1964 e é político e professor universitário. Foi deputado à Assembleia da República na XIV legislatura pelo Partido Social Democrata.







É também diretor do mestrado em Gestão e Economia de Serviços de Saúde e professor associado na Faculdade de Economia da Universidade do Porto.



Além disso, exerce a função de diretor na pós-graduação em Gestão e Direção de Serviços de Saúde e atua como professor na Porto Business School.



Santos Almeida ocupa também o cargo de vereador na Câmara Municipal do Porto.







O anterior diretor executivo do SNS, António Gandra d'Almeida, apresentou a demissão do cargo na sexta-feira, após suspeitas de irregularidades na altura em que era responsável pelo INEM no Porto.



A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde já anunciou que vai investigar a alegada acumulação indevida de funções e rendimentos de Gandra d'Almeida quando era diretor da delegação regional do Norte do INEM, de 2021 a 2023.