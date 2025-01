PCP diz que ministra da Saúde foi "conivente" com ex-CEO do SNS e pede "conclusões"

Paulo Raimundo acusa ainda a ministra da Saúde de ter sido "conivente" em relação à informação sobre o ex-diretor executivo do SNS, Gandra d'Almeida, que se demitiu do cargo após uma investigação sobre acumulação de funções.

“Se a ministra, perante incompatibilidades claras - e que a própria pessoa, pelos vistos, até reconheceu de imediato - acha que não há nenhum problema, então não se colocou do lado da resolução do problema, mas do lado do problema e foi conivente com o problema", disse, em declarações no parlamento, Paulo Raimundo.





E sublinha: "[A ministra da Saúde] Terá, naturalmente de tirar daí as suas conclusões”.





Questionado sobre as notícias que dão conta de que a ministra Ana Paula Martins teria conhecimento dos dados do relatório da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP) acerca da acumulação ilegal de funções por parte de Gandra d’Almeida, o líder comunista assinala: "Quantas mais incompatibilidades existem de outros cargos nomeados em que a ministra considera que não há nenhuma incompatibilidade?”.

Comunistas com poucas expetativas sobre novo CEO do SNS

Quanto à escolha de Álvaro Santos Almeida, ex-deputado do PSD e antigo candidato dos sociais-democratas à Câmara Municipal do Porto, para ocupar o lugar deixado vago após a saída de Gandra d'Almeida, o secretário-geral do PCP mostra reservas.





"A questão não é pessoa A, B ou C, porque o fundamental são as opções políticas de fundo. O que temos em curso é um processo de desmantelamento do SNS", diz Paulo Raimundo.