Ministra da Saúde destaca "conhecimento" e "sensibilidade" de Álvaro Almeida

Foto: Lusa

“O mais importante neste momento é concretizarmos a transformação da organização que a direção executiva precisa de ter”, começou por dizer Ana Paula Martins.



Na opinião da ministra, Álvaro Almeida é “naturalmente uma das personalidades que, no país, tem um grande conhecimento da área da saúde”, apresentando “um vasto currículo”, vincou.



A ministra relembrou que a escolha terá ainda de ir à Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP). Depois, Álvaro Almeida terá de escolher a sua equipa e submetê-la também à CReSAP.



O novo diretor executivo tem “um perfil mais de gestão (…) muito articulada com os nossos dirigentes do Serviço Nacional de Saúde e com os nossos profissionais de saúde”, declarou Ana Paula Martins aos jornalistas.



Para a ministra, o antigo deputado do PSD tem não só “sensibilidade” como “conhecimento” do terreno, já que é também coordenador de um mestrado em gestão de serviços de saúde.



Em resposta aos jornalistas acerca da demissão de Gandra d’Almeida, a ministra da Saúde aproveitou para lhe agradecer o trabalho que fez no cargo e reiterou que a decisão de demissão foi individual e que o Governo a respeitou.