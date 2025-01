"Uma solução defensiva". Marcelo avalia escolha de Álvaro Almeida para Direção Executiva do SNS

Na visão do presidente da República, a substituição representa “uma escolha preocupada com o ser uma solução o mais segura e forte possível”.O chefe de Estado destaca o facto de ter sido escolhido, em princípio ligado à gestão” de saúde.

Álvaro Santos Almeida já foi deputado do PSD e é atualmente diretor de uma pós-graduação em Gestão e Direção de Serviços de Saúde. Foi também presidente da Entidade Reguladora da Saúde.



, declarou Marcelo Rebelo de Sousa.“Desde o início da conceção correu mal. Foi uma ideia, demorou um ano e tal a ser lançada, quando foi lançada já o Governo que tinha lançado não era Governo”, lembrou.“Agora o que se espera é que se estabilize finalmente uma solução duradoura”, acrescentou Marcelo.Sobre o caso do anterior diretor executivo do SNS, António Gandra d'Almeida, que apresentou a demissão do cargo após suspeitas de irregularidades na altura em que era responsável pelo INEM no Porto, o presidente afirmou queEsta terça-feira, após ser conhecida a escolha de Álvaro Santos Almeida para a gestão do SNS, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, elogiou o “conhecimento” e “sensibilidade” do novo responsável na área da saúde.