Ambientalistas preocupados com declínio do lobo-ibérico em Portugal

Os ambientalistas manifestam "profunda preocupação" com o declínio do lobo-ibérico em Portugal. A posição é assumida pela Associação Natureza Portugal, que trabalha com o World Wide Fund for Nature.

Surge depois de o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas ter tornado público os resultados do censo nacional realizado entre 2019 e 2021, sobre esta espécie.



Os dados revelam que a área de presença do lobo em Portugal reduziu-se 20% e que o número de alcateias detetadas diminuiu 8% para as 58 em duas décadas, encontrando-se principalmente a norte do rio Douro.



A associação sublinha que não foram alcançados os objetivos estabelecidos há 20 anos para melhorar o estado de conservação do lobo em Portugal.



E atribuiu estes resultados, entre outros fatores, aos "escassos e pouco ambiciosos" esforços dos últimos governos para travar a situação.



Em comunicado, apela, por isso, à coragem do atual Governo para que a situação possa ser revertida com urgência.