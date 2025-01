Associação de Medicina Geral e Familiar alerta para a falta de 900 médicos no SNS

As famílias com grávidas ou doentes crónicos e crianças até 12 anos têm prioridade na atribuição de médico de família.







António Luz Pereira, o vice-presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF), diz que faltam pelo menos cerca de 900 médicos desta área no país e avisa que sem novos profissionais o problema vai manter-se.Com cerca de 900 médicos de família em falta no país, foram hoje publicadas as novas regras de inscrição nos cuidados de saúde primários.Não há grandes alterações, mas a partir de abril mais crianças passam a ter prioridade na atribuição de médicos de família.O utente com inscrição nos cuidados de saúde primários fica elegível para uma equipa de saúde familiar.Ou seja, a partir de abril, altura em que entram em vigor as novas regras de inscrição nos cuidados de saúde primários.