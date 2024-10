Autocarro apedrejado no Bairro da Boavista em noite com menos distúrbios

Na Amadora, o patrulhamento foi reforçado nos bairros de Santa Filomena e Casal de Mira. Nos concelhos de Loures e Oeiras onde se registaram tumultos nos últimos dias, não houve desacatos durante a noite. E também no centro de Lisboa houve um reforço do dispositivo policial no Marquês de Pombal, Avenida da Liberdade, Praça dos Restauradores e Rossio.

Um grupo de pessoas atirou "pedras contra um autocarro que passou, provocando alguns danos", disse o porta-voz da PSP, subintendente Sérgio Soares, junto ao Bairro da Boavista, concelho de Lisboa, separado do Bairro do Zambujal, no município da Amadora, pela CRIL - Circular Regional Interna de Lisboa (IC17).

, explicou o porta-voz da PSP.Segundo a mesma fonte, foram detetados vários ecopontos a arder no Laranjeiro, em Almada, na Amora, no Seixal, e nas zonas de São Sebastião e da Gâmbia, Pontes e Alto da Guerra, no concelho de Setúbal.

Os distúrbios dos últimos dias na região de Lisboa deixaram um rasto de destruição com consequências preocupantes. Os tumultos começaram depois de, na segunda-feira, um homem de 43 anos ter sido baleado pela polícia, acabando por morrer.

Até agora registaram-se sete feridos, dos quais um em estado grave. Trata-se do motorista de um autocarro incendiado em Loures, que foi internado no Hospital de Santa Maria com queimaduras graves.





O Governo anunciou, na quinta-feira, que vai manter o reforço de segurança nos bairros da Área Metropolitana de Lisboa. Reforço esse que passa pelo policiamento nas ruas, mas também de videovigilância e de vigilância aérea. A vigilância será também mais apertada nos autocarros.Na próxima semana o Governo vai reunir com vários representantes das comunidades e de associações dos bairros onde têm ocorrido os desacatos.