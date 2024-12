Avenida da Liberdade "ao abandono" queixam-se comerciantes e empresários

As queixas são de trânsito confuso, sensação de insegurança, passeios e espaços verdes desleixados.

Pede-se uma intervenção à Câmara Municipal de Lisboa para requalificar esta zona da cidade.

Mas a Associação Avenida da Liberdade reconhece que o "esquecimento" com esta zona da cidade, é um problema que tem décadas e muitas promessas de resolução.





Foto:Pedro A. Pina - RTP



À Antena 1, a Câmara de Lisboa diz estar surpreendida com as críticas. E lembra que em junho foi criado o "grupo de prevenção e segurança da Avenida da Liberdade", com o objectivo de contribuir para a melhoria da segurança nesta zona da cidade.

Recorda também que foi disponibilizado na freguesia de Santo António um espaço/esquadra de apoio para a PSP e Policia Municipal.



A autarquia lembra ainda a requalificação e reabertura de diversos locais emblemáticos na área cultural nesta zona, como são exemplo os Teatros no Parque Mayer.

Quanto à gestão do tráfego, aponta melhoramentos na circulação do transito com a alteração dos sentidos laterais da Avenida da Liberdade.