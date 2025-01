BE acena à oposição para revogar decreto sobre nova lei dos solos

RTP

Fabian Figueiredo diz que a nova lei dos solos promove o desordenamento do território e a especulação imobiliária. Pede assim aos partidos com assento parlamentar que a revertam.



Esta reapreciação parlamentar está agendada para 24 de janeiro.



O Bloco já sabe que vai contar com o PCP, o Livre e o PAN. Está agora à espera que o PS se junte aos restantes partidos à esquerda.



Mas para o diploma ser revertido é necessário que o Chega não se alie aos partidos da maioria, na nova votação do decreto.