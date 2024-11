Carregal do Sal quer ter ensino superior na área da proteção civil

Nesse âmbito, prepara-se para avançar com um empréstimo bancário de 360.000 euros para adquirir instalações.

"Solicitámos um empréstimo de 360.000 euros para aquisição do espaço que terá obras de requalificação para ter formação profissional e que sirva também para o ensino superior que vamos ter em Carregal do Sal", adiantou Paulo Catalino Ferraz.

O presidente adiantou que tem tido reuniões com o presidente do Instituto Politécnico de Viseu (IPV), José Costa, e, "em breve, serão fechados os prazos" para se avançar com os cursos e o seu início no município, "porque é preciso garantir professores e não só".

"Somos o único concelho da CIM [Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões] que tem formação profissional na área da proteção civil e nós queremos também que haja formação no ensino superior nesta mesma área", defendeu.

Paulo Catalino Ferraz acrescentou que outro dos cursos a ser lecionado em Carregal do Sal é "na área social, que é muito querida para o presidente [José Costa] e que acha que pode colher simpatia" no concelho.

"Tal como nós também achamos que a área dos vinhos, da vitivinícola, seria muito interessante, já que somos um concelho que tem na vinha um dos principais setores primários", defendeu.

O autarca de Carregal do Sal adiantou à agência Lusa que "o anterior Governo tinha uma responsabilidade no que diz respeito à aquisição de um espaço para ter o Centro de Formação Profissional".

A aquisição do espaço, assim como a sua requalificação, estavam incluídos no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

"O novo Governo entrou e disse que não faria a aquisição do equipamento, embora mantivesse as obras no PRR. Perante isto, e para não perder este investimento na formação profissional, eu assumi que iria fazer a aquisição do espaço e iria também ampliá-la para ser também o futuro polo de ensino superior em Carregal do Sal", disse.

O edifício em causa "é de um particular e é a antiga União Comercial da Beira, que foi o primeiro espaço de vinho em Oliveirinha", no concelho de Carregal do Sal.