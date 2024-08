Centro de Atendimento Clínico do Hospital da Prelada no Porto abre no fim do mês

O anúncio de Ana Paula Martins foi feito no final da visita de inauguração do primeiro CAC do país, a funcionar no centro de saúde de Sete Rios, em Lisboa, integrado na Unidade Local de Saúde Santa Maria, que recebeu hoje de manhã sete doentes referenciados pela Linha SNS 24.

Em declarações aos jornalistas, a ministra adiantou que, tal como o CAC de Lisboa, o do Porto também irá funcionar entre as 08:00 e as 20:00 todos os dias da semana.

"São os horários de funcionamento que temos previstos neste momento" para os dois primeiros centros de atendimento clínico aos quais se seguirão outros, disse a governante, adiantando que irão ajustando o modelo "não só às necessidades, mas também à disponibilidade" de recursos humanos e de equipas.

Questionada se tem uma previsão do ritmo a que vão aparecer outros CAC, a governante afirmou que, "neste momento, é mesmo muito importante que estes dois primeiros centros de atendimento possam ter alguma experiência", mas avançou que já há unidades locais de saúde de algumas zonas do país que manifestaram vontade de iniciar este projeto.

"Temos vários pedidos e muita disponibilidade por parte dos conselhos de administração", mas neste momento ainda estão em avaliação, disse, revelando que, a partir de outubro, estarão em condições "para chegar ao inverno com mais unidades como estas abertas".