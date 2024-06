Chuva fraca no litoral Oeste, aguaceiros e trovoada no interior à tarde

Segundo disse à Lusa Bruno Café, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o dia de domingo deverá amanhecer com céu muito nublado, a possibilidade de chuva fraca até final da manhã, sobretudo no litoral Oeste, com "mais abertas" a partir de tarde.

"Depois, ainda se deverá manter a precipitação, mas em regime de aguaceiros, e em especial nas regiões Norte e Centro, em especial no interior. Aí podem ser pontualmente acompanhados de trovoada", disse o especialista.

Quanto às temperaturas, com a descida prevista para sábado, as máximas no domingo deverão estar entre os 22º e os 25º e as mínimas entre os 15º e 17º, "um pouco mais baixas no interior centro", acrescentou.

Segundo o meteorologista, as temperaturas estarão "um pouco abaixo do que é expectável para o mês de junho".

As eleições para o Parlamento Europeu decorrem em Portugal a 09 de junho e os eleitores portugueses vão eleger 21 deputados.

Nas eleições europeias de 2019, o PS venceu com 33,38% dos votos, conquistando nove lugares no Parlamento Europeu. O PSD ficou em segundo, com 21,94% dos votos e seis eurodeputados, seguindo-se o BE, com dois (9,82%).

A coligação CDU (PCP/PEV/ID) também conquistou dois lugares no Parlamento Europeu e o CDS-PP e o PAN elegeram um eurodeputado cada.