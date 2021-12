Conselho de Ministros. Governo anuncia novas medidas de resposta à pandemia

O Governo esteve esta terça-feira reunido em Conselho de Ministros extraordinário. A reunião visou decretar novas medidas para conter a pandemia, a anunciar agora pelo primeiro-ministro, António Costa. Acompanhamos aqui ao minuto a conferência de imprensa.

15h53 - Variante Ómicron em Portugal









15h05 - AHRESP exige novos apoios a hotéis e restaurantes caso avancem mais restrições



A AHRESP fala em questão de sobrevivência e exige novos apoios públicos aos hotéis e restaurantes, caso o Governo avance com mais restrições para controlar a pandemia de Covid-19.





Ana Jacinto sublinha que, sem ajuda, muitos negócios serão incapazes de resistir.



A RTP garante que os bares e discotecas vão ser obrigados a encerrar entre os dias 26 de dezembro e 9 de janeiro.

14h45 - Associação de Bares e Discotecas descontente com novas medidas restritivas



Os donos de estabelecimentos de diversão noturna ponderam recorrer à justiça para impedir o encerramento de bares e discotecas já a partir da próxima segunda-feira. Uma das medidas que devem ser anunciadas esta terça-feira pelo Governo.



Outra hipótese é organizar uma manifestação, diz Ricardo Tavares, para contestar este encerramento forçado.



Além do fecho das discotecas, estará também em equação o teletrabalho obrigatório já a partir de 26 de dezembro e não apenas na semana de contenção depois do ano novo.

14h23 - Hotelaria algarvia preocupada com eventuais cancelamentos



As unidades hoteleiras e de restauração no Algarve estão preocupadas com eventuais cancelamentos nas reservas. O presidente da Região de Turismo do Algarve espera que a região tenha uma Passagem de Ano "bastante preenchida".

14h10 - Cancelamento de jantares de Natal preocupa restauração



Os restaurantes e hotéis registam vários cancelamentos de jantares de Natal. Se forem adotadas mais medidas restritivas para o setor, isso pode por em causa a recuperação económica que já se estava a verificar.

13h30 - Quase 47% dos casos positivos na segunda-feira estavam associados à Ómicron





De acordo com o relatório do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, divulgado esta terça-feira, até esta segunda-feira cerca de 46 por cento dos casos confirmados estava associado à variante Ómicron.









"Nas semanas 47 e 48 (entre 22 de novembro e 5 de dezembro), com amostragens fechadas e análises concluídas, registou-se uma frequência relativa de 99,8 por cento e 98,4 por cento para a variante Delta (B.1.617.2), respetivamente", continua.



Contudo, no que diz respeito à variante de preocupação Ómicron, o mais recente relatório do INSA sobre a diversidade genética do SARS-CoV-2 refere que, com base nas amostragens aleatórias semanais de âmbito nacional sujeitas a sequenciação do genoma viral, esta variante registou na semana 48 e na semana 49 frequências relativas de 1,6 por cento e 2,5 por cento, respetivamente.



"Este resultado sugere uma baixa circulação da variante Ómicron no final de novembro/início de dezembro, em forte contraste com o aumento abrupto de circulação desta variante estimado para os dias seguintes, com base na estratégia de monitorização em tempo real da 'falha' na deteção do gene S".



No relatório é acrescentado ainda que, desde o dia 6 de dezembro, "um crescimento exponencial na proporção de casos prováveis, tendo atingido uma proporção estimada de 46,9 por cento no dia 20 de dezembro".







Estes dados consolidam a perspetiva de que a variante Ómicron será dominante em Portugal na presente semana (20 a 26 de dezembro).







13h15 - Medidas de contenção. Discotecas fecham a 26 de dezembro



As discotecas vão mesmo encerrar já a 26 de dezembro. O que acontece depois de o primeiro-ministro já ter dito por várias vezes que podiam ser adotadas mais medidas, de acordo com a evolução da pandemia.



13h07 - Conferência de imprensa adiada para perto das 18h00





A RTP sabe que a conferência de imprensa, onde António Costa poderá anunciar novas medidas de combate à pandemia, só se deve realizar mais para o final da tarde, perto das 18h00, no Palácio Nacional da Ajuda.







Inicialmente marcada para a hora de almoço, a conferência de imprensa ainda estará a ser preparada pelo Governo.







12h25 - Reunião do Governo já terminou

No último Conselho de Ministros, o Governo ponderava já avançar com mais respostas à pandemia, caso fosse necessário.





A RTP apurou que as discotecas e os bares vão encerrar já a partir do dia 26 e pelo menos até dia 9 de janeiro. Esta foi a primeira decisão tomada no Conselho de Ministros desta terça-feira. O anúncio das medidas cabe ao primeiro-ministro, António Costa.





A Associação Nacional de Discotecas não quer para já pronunciar-se sobre esta decisão, preferindo aguardar pelo anúncio das medidas, no final do Conselho de Ministros.



