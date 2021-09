Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

16h20 - Regulador europeu avalia pedido da Moderna para dar dose de reforço na UE



A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) anunciou hoje estar a avaliar um pedido da farmacêutica Moderna para administrar uma terceira dose de reforço da vacina anticovid-19 na União Europeia (UE), para maiores de 12 anos após seis meses.



“A EMA começou a avaliar um pedido para a utilização de uma dose de reforço de Spikevax [vacina anticovid-19 da Moderna] a ser administrada pelo menos seis meses após a segunda dose em pessoas com 12 anos de idade ou mais”, anuncia o regulador da UE em comunicado de imprensa, apesar de só ter vindo a admitir esta terceira injeção para imunodeprimidos.



A instituição acrescenta que o objetivo é que esta terceira dose de reforço seja administrada a pessoas vacinadas - ou seja, pessoas que completaram a sua vacinação primária - para “restabelecer a proteção depois de esta ter diminuído”, conforme indicado pela Moderna, adiantando que irá “comunicar oportunamente o resultado da avaliação”.



Este é o segundo pedido feito por farmacêuticas com vacinas anticovid-19 aprovadas na UE para avançar com uma terceira dose, após o consórcio farmacêutico Pfizer/BioNTech ter, no início de setembro, submetido uma solicitação semelhante à EMA para restabelecer a proteção de vacinados com 16 anos de idade ou mais após seis meses da segunda dose.







15h52 - Portugal é 19.º entre 27 da União Europeia em novos casos diários



Portugal é o 19.º país da União Europeia em número de novos casos diários de infeção por SARS-CoV-2 por milhão de habitantes na última semana, segundo o 'site' estatístico Our World in Data.



Portugal apresenta uma média diária de 68 casos, abaixo da média europeia de 102 e bem longe dos países com mais novos casos diários de infeção: Lituânia (512), Eslovénia (425), Estónia (405), Roménia (339) e Letónia (323).



Embora não pertença à União Europeia, o Reino Unido é dos países europeus com mais novos casos diários, com uma média de 493.



A média mundial de novos casos diários na última semana está em 59.



No resto do mundo, entre países com mais de um milhão de habitantes, a República Dominicana está com uma média maior (1.060 novos casos diários), seguida da Sérvia (952), Mongólia (719), Cuba (666) e Israel (618).



Em termos de mortes diárias atribuídas à covid-19 por milhão de habitantes na última semana, Portugal é o 19.º entre os 27 estados-membros, com uma média de 0,6 óbitos.



Bulgária, com uma média de 9,5 óbitos, é o país da União Europeia em pior situação neste indicador, seguindo-se Lituânia (6,37), Roménia (6,18), Letónia (3,37), Croácia (3,33) e Chipre 3,06.



A média europeia deste indicador é 1,3 e a mundial é 1,02.







15h30 - Mais um morto e 230 casos em Portugal





Os dados constam do mais recente boletim epidemiológico da DGS.



A taxa de incidência da Covid 19 em Portugal está abaixo dos 120 casos por cem mil habitantes a 14 dias.



O boletim diário da DGS indica que a incidência está agora em 113, 5 casos por cem mil pessoas. Era de 129,7 na passada sexta feira.



O índice de transmissibilidade é de 0,84 a nível nacional.



A última vez que Portugal registou uma morte relacionada com a covid-19 foi a 08 de maio.



O boletim epidemiológico da DGS hoje divulgado revela também que estão internadas 420 pessoas, mais cinco em relação a domingo, das quais 79 em cuidados intensivos, menos quatro.



A morte de uma pessoas com mais de 80 anos ocorreu na região Norte.



Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.955 pessoas e foram registados 1.067.175 casos de infeção.





15h00 - Pelo menos 4.744.890 mortes no mundo desde o início da pandemia



A pandemia de covid-19 matou pelo menos 4.744.890 pessoas no mundo desde o final de dezembro de 2019, segundo um balanço feito hoje pela agência France-Presse (AFP) a partir de fontes oficiais.



Mais de 231.740.830 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde então, quando o gabinete da Organização Mundial da Saúde (OMS) na China declarou a doença.



A grande maioria dos doentes recuperou, mas uma parte ainda mal avaliada conserva sintomas durante semanas, por vezes meses.



No domingo, registaram-se no mundo 4.602 mortes e 325.362 novos casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, que provoca a doença da covid-19.



Os países que registaram mais novas mortes nos seus balanços foram a Rússia (779), os Estados Unidos (289) e o Irão (288).



Desde o início da pandemia que os Estados Unidos são o país mais afetado, tanto em número de mortes como de casos, com 688.033 mortos em 42.931.410 casos confirmados, segundo a contagem da universidade norte-americana Johns Hopkins.



A seguir aos EUA, os países mais afetados são o Brasil, com 594.443 mortes (21.351.972 casos), a Índia, com 447.194 mortos (33.678.786 casos), o México, com 275.450 mortos (3.632.800 casos), e a Rússia, com 204.679 mortos (7.443.149 casos).