Covid-19. A situação do novo coronavírus ao minuto no país e no mundo

Em Portugal, há a confirmação de dois novos casos de coronavírus, elevando para 15 o número de infetados. Os efeitos do coronavírus na economia já apresentam os primeiros dados. As exportações chinesas caíram nos dois primeiros meses do ano 15,9% , em relação ao período homólogo do ano anterior, devido ao surto do Covid-19. Foi ainda adiada reunião do Fórum Económico Mundial no Brasil.

11h45 - NBA pede a equipas para se prepararem para jogos sem público



A NBA pediu às equipas para se prepararem para jogarem sem adeptos nas bancadas, devido ao surto do novo coronavírus Covid-19.



Numa nota enviada às equipas, a NBA detalhou algumas ações que as equipas vão ter de tomar "caso se torne necessário jogar apenas com as pessoas essenciais presentes".



Nesse documento, a NBA pede às equipas para identificarem os elementos que serão essenciais para a realização de um encontro, referindo ser necessário que sejam capazes de comunicar rapidamente com o "staff" dispensável e com os detentores de bilhetes.





11h40 - Mais 35 mortos e 1.145 novos infetados desde sexta-feira



O número de pessoas infetadas em todo o mundo pelo novo coronavírus aumentou para 101.988, dos quais morreram 3.491, segundo um balanço feito pela agência noticiosa France Press, com dados atualizados às



Citando fontes oficiais, a AFP diz que, no total, foram registadas 1.146 novas contaminações e 35 mortes desde o último balanço, realizado às 17:00 de sexta-feira.



Até ao momento, há registo de casos em 94 países, entre os quais Portugal.

10h55 - Mais 21 mortos no Irão



No Irão, registaram-se 21 mortes, fazendo aumentar para 145 o número total de mortos.





10h48 - Reino Unido regista segundo caso mortal



O homem tinha antecedentes de saúde e morreu pouco tempo depois de testar positivo para o vírus. O hospital isolou pacientes e funcionários que estiveram em contacto com ele.



A primeira morte foi registada na quinta-feira, uma mulher de cerca de 70 anos.



O número de casos confirmados ascende a 164.





10h30 - Coreia do Sul coloca dois edifícios em quarentena



A medida foi tomada depois de dezenas de ocupantes terem sido diagnosticados com Covid-19, todos membros da seita religiosa que está na origem do elevado crescimento de casos no país, revela a agência de notícias Yonhap.



O número total de infetados na Coreia do Sul sobe para sete mil. 44 pessoas morreram e 36 estão em situação crítica.





10h20 - 49 pessoas morrem em Itália em 24 horas, o maior aumento diário



O número de mortos sobe para 197, depois de ser registado o maior aumento diário de fatalidades desde o início do surto (49). Foram já reportados mais de 4.600 casos.





O governo já anunciou novas medidas para reforçar o sistema de saúde, como a contratação de 20 mil profissionais e o aumento do número de camas nos cuidados internsivos.







9h55 - Denunciadas falhas no combate ao coronavírus



O jornal Expresso elenca esta manhã uma longa lista de situações, algumas levantadas por profissionais de saúde, outras investigadas pelo semanário, que apontam falhas no combate à epidemia em Portugal. Denúncias aqui resumidas pelo jornalista Nuno Moura Brás.







9h45 – Filipinas declaram o estado de emergência de saúde publica



As Filipinas declaram o estado de emergência de saúde publica, depois da confirmação do primeiro caso de transmissão do coronavírus através da comunidade.





09h25 - Dois novos casos positivos de coronavírus em Portugal



Trata-se de duas mulheres (com cerca de 20 e 60 anos) que foram internadas no hospital de S. João, no Porto, e que têm ligações a um outro doente que permanece internado na mesma unidade hospitalar.



Sobe para 15 o número de casos positivos em Portugal, dez estão no S.João.





09h20 - Casos no Vietname sobem para 18





Foi confirmado mais um caso positivo de coronavírus, elevando para 18 o número de infetados.







9h10 - Montalegre não vai festejar a próxima sexta-feira 13, um dos principais eventos da região



Estava previsto para a próxima semana, mas foi cancelado como medida de prevenção, devido ao surto de Covid-19.



A autarquia refere que a decisão foi tomada em defesa da saúde pública e pede compreensão aos milhares de pessoas que, sempre que há uma sexta-feira 13, se deslocam à vila transmontana



A Sexta-feira 13 ou a noite das bruxas é um dos principais eventos de Montalegre e atrai muitos turistas.





09h00 - Estados Unidos registam dois mortos na Flórida, os primeiros na costa leste



Os Estados Unidos registaram dois novos mortos vítimas do novo coronavírus, Covid-19, na Flórida, os primeiros fora da costa oeste, anunciaram na sexta-feira as autoridades de saúde daquele estado norte-americano.



Conforme noticia a agência France Presse, as duas vítimas mortais tinham regressado do estrangeiro, tendo as autoridades de saúde acrescentado que existem mais 12 pessoas infetadas pelo novo coronavírus na Flórida.



Estes dois casos elevam o número total de mortes nos Estados Unidos para 16, sendo que todas as outras foram registadas em dois estados da costa do pacífico: Califórnia e Washington.



No total, mais de 200 pessoas contraíram o vírus nos Estados Unidos.





08h35 - Associação de Futebol do Porto anuncia adiamento de três jogos





Os jogos Barrosas-Freamunde (Divisão de Elite), Raimonda-Roriz e Ferreira-Citânia de Sanfins (1.ª Divisão), da Associação de Futebol do Porto (AFP), foram adiados devido ao surto do novo coronavírus, informou a entidade.





08h30 - Ponto de situação







A Organização Mundial de Saúde garante que o surto de Covid-19 não vai desaparecer no verão, como acontece com a gripe sazonal. O diretor-geral anuncia ainda que estão a ser desenvolvidos mais de 20 projetos de investigação para encontrar uma vacina para o novo Coronavírus.

O Hospital de Santa Maria, em Lisboa, vai montar um Hospital de Campanha para fazer a triagem de doentes suspeitos de infeção pelo novo Coronavírus.





O objetivo é evitar o contacto de infetados por o novo Coronavírus com doentes que recorrem às urgências por outros motivos.





A Cruz Vermelha também está em condições de disponibilizar dois milhões de máscaras ao Estado, caso seja necessário.





As forças de segurança portuguesas têm "regras muito claras" sobre como intervir perante profissionais ou cidadãos infetados com COVID-19, revelou o ministro da Administração Interna (MAI), Eduardo Cabrita.







O governante falava aos jornalistas à margem da cerimónia de tomada de posse da nova comandante do Comando Metropolitano do Porto da PSP, a superintendente Paula Peneda.







No Brasil, o Fórum Económico Mundial decidiu adiar a sua edição latino-americana, prevista para abril em São Paulo, devido à expansão do surto do novo coronavírus.





Numa declaração distribuída entre os participantes e à qual a os órgãos de comunicação brasileiros tiveram acesso, a diretora regional do Fórum, Marisol Argueta de Barillas, anunciou a suspensão da reunião devido à "situação dinâmica em torno do coronavírus".





"O Fórum Económico Mundial e os seus parceiros no Brasil concordaram em marcar essa reunião novamente numa data posterior", disse Argueta.





A edição latino-americana do fórum estava agendada entre 28 e 30 de abril em São Paulo, a cidade mais rica e populosa do Brasil e onde estão concentrados a maioria dos casos confirmados no país sul-americano.





A China faz as primeiras contas aos prejuízos provocados pelo coronavírus. Segundo dados divulgados hoje pela Administração Geral das Alfândegas as exportações de Pequim cifraram-se em 2,04 biliões de yuans 260,725 milhões mil de euros), nos dois primeiros meses do ano.





A China registou hoje mais 28 mortes devido do Covid-19, elevando o número total de mortes para 3.070, informou a Comissão Nacional de Saúde do país.





O número de novas infeções aumentou para 99, acrescentou a fonte, com um aumento do número de novos casos pelo terceiro dia consecutivo fora da província de Hubei.





A cidade de Wuhan, província de Hubei, foi o epicentro do novo coronavírus, que provoca o Covid-19, que já infetou mais de 100 mil pessoas, e provocou mais de três mil mortes em 91 países e territórios.





Desde que foi detetado, pela primeira vez, no final do ano passado na cidade chinesa de Wuhan, o vírus já se espalhou por 90 países.









Para reler as principais notícias do novo coronavírus na sexta-feira, clique aqui

Em Portugal, os casos confirmados continuam a ser 13 e há 30 pessoas a aguardar os resultados dos testes. Entre os casos confirmados, cinco são importados da China e Itália.O Hospital requisitou uma estrutura provisória à Cruz Vermelha, que disponibiliza o Hospital de Campanha aos hospitais de referência que precisem de um ambiente de isolamento específico para casos suspeitos."As forças de segurança têm mandatos claros, quer como intervir se se verificar uma situação (COVID-19) envolvendo um profissional e têm regras muito claras sobre as intervenções no apoio a cidadãos ou ações de contenção, nomeadamente isolamento de algum espaço territorial ou equipamento", afirmou o ministro.Todas as estruturas do Estado têm planos de contingência atualizados, recordou, acrescentando que o próprio Ministério tem uma sala de isolamento em caso de alguma suspeita de infeção.