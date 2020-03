Covid-19. Federação italiana de futebol admite suspender Serie A em definitivo

"Temos de ser realistas, o risco de que haja futebolistas contagiados existe e tomaremos as medidas necessárias para apoiar os atletas, tentando entender que impacto teriam estas precauções na atividade desportiva", afirmou Gravina, em entrevista à televisão estatal Rai.



E acrescentou: "Não podemos excluir [a suspensão da Serie A], nem atrevermo-nos com hipóteses que não podemos prever".



Itália é o país europeu mais afetado pela epidemia e, depois de terem sido adiados quatro jogos da 25.ª jornada e seis da 26.ª, a FIGC e a Liga da Serie A aprovaram jogar as partidas do campeonato italiano à porta fechada, pelo menos, até 03 de abril.



Isto, depois de o governo italiano ter aprovado a 04 de março um decreto que estipula que todas as competições desportivas sejam disputadas sem público até ao princípio de abril.