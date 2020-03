Covid-19. A situação do novo coronavírus no país e no mundo ao minuto

Rafael Marchante - Reuters

Acompanhamos aqui ao minuto todos os desenvolvimentos sobre a propagação do novo coronavírus em território português e à escala internacional.

8h00 - Ponto de situação



Portugal está neste momento em estado de alerta. Há múltiplas restrições que vão sentir-se, em particular, a partir desta segunda-feira.



No final da semana passada foi decretado que, a partir de hoje, creches, escolas e universidades estariam fechadas.



As visitas aos lares, hospitais e prisões estão suspensas.



Há também novas regras de acesso a espaços comerciais e novos horários, que já começaram a ser postos em prática no fim de semana.



A partir agora, há muitas pessoas que ficam a trabalhar a partir de casa. Algumas empresas optaram também pelo isolamento preventivo de parte dos funcionários numa escala rotativa de 14 dias.



PSP, GNR e SEF podem recorrer à força para obrigar alguém suspeito de estar infetado a fazer análises ou a ficar de quarentena.



E o Executivo indica que há mais restrições: é proibido o consumo de bebidas alcoólicas na rua; Os eventos não podem ter mais de 100 pessoas; As esplanadas passam a ter limite de capacidade; aulas e exames de condução estão suspensos.

Portugal pode vir a decretar o estado de emergência

Os números em Portugal

A Direção-Geral da Saúde avançou ontem que há agora 245 casos confirmados.





No norte do país, contam-se agora 103 infetados. Dez estão na região centro.



A região de Lisboa e Vale do Tejo é aquela que tem mais doentes: são 116.



Há ainda dez casos no Algarve. E está também confirmado o primeiro caso nos Açores.



O Alentejo e a Região Autónoma da Madeira são agora as únicas regiões sem casos registados pela Direção-Geral da Saúde.



Há 18 pessoas nos cuidados intensivos. Oito estão estão em estado crítico.

Quadro global



O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já causou mais de 6400 mortes em todo o mundo.



O número de infetados acerca-se de 164 mil, com casos registados em pelo menos 141 países e territórios, incluindo Portugal. Do total de infetados, mais de 75 mil recuperaram.



O epicentro da pandemia provocada pelo SARS-CoV-2 deslocou-se da China para a Europa, onde se situa o segundo caso mais grave, Itália, que anunciou no domingo 368 novos casos mortais, para um total de 1809 vítimas.













Também esta segunda-feira vão ser anunciadas novas regras nas fronteiras.O primeiro-ministro e Presidente da República estiveram ontem a avaliar a situação por videoconferência e essa foi uma das medidas analisadas.António Costa afirma que, se o Presidente da República entender que é necessário decretar o estado de emergência, o Governo não se oporá.