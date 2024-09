"Criminalidade organizada". Ministra da Justiça anuncia emissão de mandados europeus de reclusos evadidos

"Acredito que, dentro da prisão, o processo tenha corrido mal", afirmou a ministra no Telejornal, acrescentando querer "acreditar que no processo de investigação tudo corra perfeitamente e com a maior celeridade possível" para se conseguir "capturar os fugitivos" e "apurar as responsabilidades".Para localizar os reclusos que fugiram,admitiu Rita Júdice.

Na infraestrutura prisional estão instaladas centenas de câmaras, confirmou a governante, e há um "guarda que está encarregue pelo processo de visionamento" que "vai selecionando as alas a que dará maior prioridade de visionamento" nos ecrãs.

"Gravidade extrema"



No caso de ter havido cumplicidade interna para a fuga, a ministra da Justiça considerou que, acrescentou.Sem confirmar ou rejeitar a possibilidade de cumplicidade interna, Rita Júdice assegurou que "todos os processos de averiguação estão a decorrer"., referiu. "Quando tivermos mais dados que possamos revelar sem comprometer as investigações não deixaremos de os dar".Questionada sobre os "erros, falhas e desleixo" que mencionou na conferência de imprensa desta tarde,

"Não nos deixemos iludir com o aparente caricato de uma escada encostada a um muro. Este plano de fuga foi gizado ao menor pormenor, foi tudo pensado e foi tudo programado para o sucesso".

, disse ainda, clarificando que, por isso, ordenou que "fosse feita com a maior prioridade" inspeção a "tudo o que é sistemas de vigilância" e à gestão dos serviços prisionais.Sobre o diretor interino da prisão de Vale dos Judeus,Já quanto ao estado do setor da Justiça quando tomou posse, a ministra respondeu que nas reuniões com as entidades e profissionais foram reportadas "situações preocupantes"., adiantou, sem detalhar.