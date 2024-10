Os tumultos e o vandalismo alastraram a vários concelhos da Área Metropolitana de Lisboa. A PSP registou 60 ocorrências em Oeiras, Odivelas, Loures, Cascais, Sintra, Amadora, Lisboa, e até na margem sul, no Seixal.

Foram incendiados dois autocarros, oito viaturas ligeiras e dezenas de caixotes do lixo. Quatro pessoas ficaram feridas, entre as quais, dois agentes da PSP.



E três pessoas foram detidas.



Em Carnaxide, no município de Oeiras um autocarro roubado foi incendiado e acabou por embater num edifício habitacional deixando várias famílias sem cama para dormir.