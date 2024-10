Distúrbios em Lisboa. Carlos Moedas apela à "calma, serenidade e união"

"Este tipo de ações não são solução para nada. Temos de ter serenidade, calma e dialogar", disse Carlos Moedas.



Em declarações à RTP, o presidente da Câmara de Lisboa disse que pôs à disposição da PSP todas as forças da polícia municipal. "Estamos bem articulados", garantiu.



Onze carros e cinco motas foram incendiados em bairros de Lisboa na última noite, com o foco em Benfica. A fachada de um edifício foi parcialmente atingida pelas chamas.



Vinte pessoas tiveram de abandonar as habitações, por precaução, mas já regressaram a casa.



Também foram incendiados caixotes do lixo e há ainda registo de danos em duas lojas.



Os meios de segurança estão reforçados em Lisboa depois dos acontecimentos de segunda-feira à noite. A onda de violência começou no Bairro do Zambujal após a morte de um homem de 43 anos numa operação da PSP.