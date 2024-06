Fogos rurais. "Temos de preparar o território" alerta presidente da AGIF

É o que indica o Relatório do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, elaborado pela AGIF com base no sucedido em 2023 e que foi hoje entregue ao presidente da Assembleia da República.Tiago Oliveira, presidente da Agência para a Gestão Integrada dos Fogos Rurais, deixou na RTP, para evitar a propagação dos incêndios que possam ocorrer.O relatório da AGIF aponta nomeadamente a importância de financiar os planos sub-regionais de combate aos incêndios e de prevenção, e de garantir o cumprimento do programa nacional e o acompanhamento político e técnico, de forma a fazer reformas do financiamento dos municípios.





"Vai haver sempre incêndios", lembrou Tiago Oliveira, "mas temos de preparar o território para ter menos vegetação arbustiva e herbácea".

O especialista recomenda ainda a profissionalização dos corpos de bombeiros e dos sapadores florestais. Em 2023 este corpo já havia sido reforçado profissionalmente a 70 por cento, apoiado por voluntários, lembrou.





"É importante, para termos pessoas durante o inverno a fazer o trabalho de manutenção", considerou, frisando o "grande trabalho que o país fez".

"Estamos no bom caminho", reconheceu, "mas", alertou.