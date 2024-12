Governo aprova estratégia nacional para pessoas sem abrigo 2025-2030

Foto: António Cotrim - Lusa

O plano vai ser implementado em articulação com os vários municípios do país. Foi o que garantiu o ministro da Presidência. A estratégia prevê medidas sobretudo focadas nas áreas da habitação e do emprego.



O Governo deu também luz verde a diplomas como o dos aumentos dos salários mínimos para a Função Pública no próximo ano. A eliminação da última barreira burocrática para avançar a construção da barragem do Pisão, no Crato.



E também a renovação de parcerias com instituições de ensino superior dos Estados Unidos.